Morata, l’Inter deve compiere una scelta. Ostacolo Atletico Madrid – Sky

L’Atletico Madrid non scende a patti per Morata. Dietro alla cifra imposta c’è un preciso motivo fiscale. Ora tocca all’Inter decidere se proseguire o virare sull’altro profilo selezionato. Le ultime da Sky Sport 24.

ORE DECISIVE – Nella giornata di oggi c’è stato un incontro fra l’agente che cura gli interessi di Alvaro Morata e la dirigenza dell’Inter. I nerazzurri sono fortemente interessati al calciatore spagnolo e hanno avanzato una prima offerta verbale da 15 milioni di euro. La cifra, però, spiega Sky Sport 24, non basta all’Atletico Madrid, che non è disposto a scendere a compromessi per questioni fiscali. Il club spagnolo, infatti, non può cedere il calciatore a meno di 20,5 milioni di euro. Facendolo rischierebbe di generare una minusvalenza e di avere problemi col fisco spagnolo. Le prossime ore, dunque, serviranno all’Inter per decidere se continuare a puntare tutto su Morata, investendo una somma importante, o virare sull’altro profilo selezionato, quello di Folarin Balogun. Per entrambi, comunque, la cifra da sborsare sarebbe ingente, soprattutto per l’attaccante dell’Arsenal che, però, è molto più giovane e di prospettiva.

Fonte: Sky Sport 24 –