Padovan: «Morata? Qualità, prezzo e serietà ma lo vedo poco da Inter!»

Padovan si esprime sull’eventuale acquisto da parte dell’Inter di Alvaro Morata. Pur apprezzando il calciatore, il giornalista non è convinto del trasferimento in nerazzurro. Poi un pensiero anche sull’eventuale sostituto.

PROFILO – Giancarlo Padovan dice la sua sui nomi che l’Inter ha aggiunto alla lista per sistemare l’attacco. Intervenuto nella trasmissione “Speciale Calciomercato” di Sky Sport 24, il giornalista dichiara: «Perché tutti vogliono Alvaro Morata? Per la qualità-prezzo, per la conoscenza del campionato, delle squadre italiane, per l’età e la serietà. Lui è uno che, anche se finisce momentaneamente in panchina, non crea problemi. È un giocatore che sa fare tante cose, anche la prima punta. Tutte queste cose messe insieme lo fanno desiderare da molti. Poi c’è anche la sua volontà, perché lui vuole venire in Italia. Se devo dire la verità lo vedo poco all’Inter. Il costo di Folarin Balogun è troppo alto, costa molto di più di Morata. L’Inter oggi deve prendere tanti uomini: due portieri e 1 o due attaccanti. Se il tesoretto messo insieme con la cessione di André Onana viene investito tutto su un giocatore credo che i nerazzurri vadano in difficoltà».