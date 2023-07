Morata, l’Inter ha offerto e non va oltre! Braccio di ferro con la Roma – CdS

Morata ad oggi è l’obiettivo numero uno designato da Simone Inzaghi una volta sfumato l’affare Romelu Lukaku. L’Inter ha presentato una prima decisiva offerta all’Atletico Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, sullo sfondo resta soprattutto la Roma (che ha un accordo con il giocatore).

OFFERTA – L’Inter ha fatto il primo passo per Alvaro Morata. Nella giornata di ieri, difatti, l’agente Juanma Lopez e Beppe Bozzo, hanno incontrato la dirigenza nerazzurra. L’offerta dell’Inter è di 13 milioni di euro, a cui è possibile aggiungerne un altro paio come bonus. Già stabilite anche la modalità di pagamento, vale a dire tre rate complessive. Esclusa con fermezza, invece, la possibilità di pagare la clausola di uscita da 20,5 milioni. Solo che, per l’Atletico Madrid non si sono margini di trattativa. Grazie alla cessione di André Onana, l’Inter ha ovviamente la disponibilità immediata per pagare lo spagnolo, a differenza di Roma e Juventus, ma senza andare oltre i tredici. Da sottolineare, inoltre, che a quel punto mancherebbe l’accordo con Morata. Nelle prossime ore le parti potrebbero rivedersi per tentare l’affondo finale.

LA CONCORRENZA – Discorso diverso, invece, per la Roma, che resta in pole per l’attaccante spagnolo e ha già un accordo con il giocatore, mancherebbe però l’offerta agli spagnoli. Le parti hanno anche raggiunto da qualche giorno l’accordo per un contratto di quattro anni a 4,5 milioni più i bonus a stagione. Ma se la proprietà non presenta un’offerta concreta all’Atletico Madrid, a questo punto superiore ai 13 milioni stanziati ieri dall’Inter, i giallorossi resterebbero fuori. La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno, Roberto Maida e Chiara Zucchelli