Onana, addio non voluto: ciao Inter! Retroscena sull’aeroporto − TS

Onana via dall’Inter definitivamente. Il camerunese lascia un pezzo di cuore a Milano e vola a Manchester per diventare dello United. Piccolo retroscena sulla partenza

ADDIO AMARO − Fosse stato per lui sarebbe rimasto a vita all’Inter, ma il mercato non ascolta ragioni. André Onana ha lasciato la Beneamata per diventare un nuovo portiere del Manchester United. Regista dell’operazione Erik ten Hag. Il suo ex tecnico ai tempi dell’Ajax, oggi manager dei Red Devils, ha spinto fino all’ultimo per riaverlo in squadra. All’Inter vanno 51 milioni di euro più quattro di bonus. Piccolo retroscena sull’aeroporto. Onana doveva partire da Linate prime alle 18, ma a causa di contrattempi burocratici, il suo volo è stato posticipato. Alla fine, il portiere e il suo entourage hanno optato per Torino Caselle. Niente, dunque, ultimo saluto ai tifosi interisti in aeroporto.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna