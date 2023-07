Inter, non solo portiere e attaccante! Restano altri tre reparti da coprire – CdS

Oltre i portieri e l’attaccante, il mercato dell’Inter non si ferma certo qui. Il Corriere dello Sport riassume in breve le defezioni presenti in rosa, con almeno altri tre tasselli mancanti nella rosa di mister Simone Inzaghi.

TRE REPARTI – Al di là della questione legata ai portieri e dell’attaccante, il mercato nerazzurro procederà con la copertura delle caselle che ancora sono vuote, come quella del centrocampista. L’idea è che possa essere un giovane, che in questo caso potrebbe essere Lazar Samardzic, mandando in prestito Giovanni Fabbian in Serie A. Fondamentale pure un’aggiunta in difesa, dove il candidato forte è Demiral, già fuori dalle scelte dell’Atalanta. E infine da chiarire anche la questione Robin Gosens, voluto fortemente dal Wolfsburg. In caso di partenza, il sostituto scelto è Carlos Augusto del Monza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno