Morata-Inter, c’è distanza ma oggi summit bis! Gli altri costano − TS

L’Inter fa sul serio per Alvaro Morata. Oggi previsto un nuovo faccia a faccia per limare le distanze sia col giocatore che con l’Atletico Madrid

IN CORSA − L’Inter è entrata ufficialmente nella partita per Morata insieme a Roma e Juventus. Ieri incontro in sede tra la dirigenza nerazzurra, l’agente del ragazzo Juanma Lopez e l’intermediario Beppe Bozzo. Incontro positivo secondo quest’ultimo, ma la distanza comunque rimane. L’Inter infatti non ha trovato l’accordo né col giocatore, per cui non ci si può valere del Decreto Crescita, né con l’Atletico Madrid che chiede 21 milioni di euro. L’offerta dell’Inter è di 15 più bonus pagabili in tre rate. Oggi nuovo faccia a faccia tra tutte le parti in causa, Colchoneros compresi. Morata è una richiesta di Simone Inzaghi e il primo vero obiettivo per l’attacco. Le alternative, Folarin Balogun e Beto, costano di più. Il primo 50 milioni di euro, il secondo 30.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini