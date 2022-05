Mkhitaryan si è proposto all’Inter, il club riflette: presto una scelta definitiva – CdS

Si fanno sempre più insistenti le voci legate al possibile addio di Henrick Mkhitaryan alla Roma, e l’Inter come prossima destinazione. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il calciatore si è proposto al club nerazzurro, valutazioni in corso.

IDEA – Mkhitaryan all’Inter è un’idea che si fa sempre più insistente. Il primo contatto – svela il quotidiano romano -, risale addirittura a un mese fa. Tramite i suoi rappresentati, il giocatore armeno si è proposto alla squadra nerazzurra, approfittando del contratto in scadenza con il club giallorosso. Il club nerazzurro ha ascoltato, ma senza mai chiudere le porte. Nonostante la netta chiusura del Direttore Sportivo, Tiago Pinto, ieri prima della sfida contro la Roma (vedi dichiarazioni), sembrerebbe che il calciatore non sia soddisfatto delle ultime offerte della Roma, e che l’eventualità di fare un’esperienza diversa in Italia lo alletti. Tra l’altro, di Inter gli avrebbe parlato molto bene anche Edin Dzeko. La priorità, al momento, sono i prossimi impegni della Roma. L’Inter aspetta, l’avvocato Pimenta ha promesso che, nel giro di una quindicina di giorni al massimo, il suo assistito farà la sua scelta definitiva. Qualora dovesse confermare la sua preferenza per l’Inter, allora entrerebbe nel vivo la trattativa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

