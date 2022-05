Pinto: «Mkhitaryan parla con l’Inter? Al 100% sicuro di una cosa! Dybala…»

Pinto, dirigente della Roma, prima della partita di campionato con il Torino, su DAZN ha parlato del futuro di Henrikh Mkhitaryan, accostato al mercato dell’Inter.

MERCATO – Thiago Pinto su DAZN ha parlato così del futuro di Mkhitaryan, ma anche di Paulo Dybala: «Mkhitaryan vicino all’Inter? Io con lui ho parlato del suo recupero e della finale, siamo concentrati su questo. Conosco molto bene lui e la sua professionalità. Sono al 100% sicuro che non sta parlando con l’Inter perché conosco bene il suo carattere e farà di tutto per giocare una finale. Non è il momento di parlare di mercato. Dybala? Ripeto che la concentrazione è tutta per la finale, ci sarà tempo per parlare di mercato».