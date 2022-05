Marianella: «Correa ha dato meno. Inter, non mi aspetto ribaltoni»

Marianella, purtroppo, non crede che l’Inter possa riuscire a superare il Milan nell’ultima giornata di Serie A. Durante Campo Aperto su Sky Sport 24 il giornalista ha anche dato un breve giudizio sulla stagione di Correa, che non segna dal 31 ottobre.

POCHE POSSIBILITÀ – Per Massimo Marianella la classifica di Serie A non cambierà in testa nell’ultima giornata: «Non mi aspetto nessun ribaltone, sinceramente. Io credo che l’Inter e il Milan vinceranno, sinceramente: mi aspetto doppia vittoria. Il Milan ha avuto un po’ di pressione, è normale. Joaquin Correa secondo me ha dato un pochino di meno di quello che ci si aspettava a inizio stagione».