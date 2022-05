VIDEO – Torino-Roma 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Roma, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



IN COPPA – Torino-Roma 0-3 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. La Roma intanto si mette al sicuro: è in Europa League. I giallorossi chiuderanno al quinto o sesto posto, in base a quanto farà la Lazio stasera col Verona, e sono certi delle coppe nella prossima stagione. Questo a prescindere dalla finale di UEFA Europa Conference League, mercoledì a Tirana col Feyenoord. Facile tris ai danni del Torino, mai in partita e con la testa altrove. Lo dimostra David Zima, che al 33’ crolla a terra mentre Tammy Abraham si gira e permette il facile tiro al centravanti inglese. L’attaccante della Roma si ripete al 42’, su rigore da lui stesso procurato per fallo di Etrit Berisha, dopo un folle retropassaggio di Ricardo Rodriguez. Ripresa in scioltezza per la Roma, col Torino che raramente si rende pericoloso e saluta (forse per l’ultima volta) capitan Andrea Belotti. José Mourinho manda in campo Nicolò Zaniolo ed è subito incisivo: a tredici minuti dalla fine è cinturato da Alessandro Buongiorno, altro rigore. Cambia il rigorista, Lorenzo Pellegrini, ma non l’esito: è gol e 0-3, poteva pure essere più rotondo il successo giallorosso.

Video con gli highlights di Torino-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.