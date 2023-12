Mkhitaryan in scadenza, Inter fissa deadline: data necessaria per i conti!

Mkhitaryan è uno dei punti fermi dell’Inter di Inzaghi e l’intenzione di tutti è che continui a esserlo. Ma tutto è legato all’eventuale firma sul rinnovo di contratto, che nasconde qualche insidia… perlopiù di natura burocratica. La situazione adesso entra necessariamente nel vivo

RINNOVO URGENTE – Il contratto di Henrikh Mkhitaryan scadrà a fine stagione. Il 30 giugno 2024, per la precisione. Pertanto, a inizio anno il centrocampista armeno potrà accordarsi e addirittura firmare per qualsiasi altro club. Motivo per cui l’Inter sta accelerando con l’agente Rafaela Pimenta per prolungare il rapporto con Mkhitaryan, prossimo a compiere 35 anni (il 21 gennaio, ndr). Ma il motivo sulle tempistiche è un altro. Come fatto capire anche dal Direttore Sportivo Piero Ausilio nei giorni scorsi. Un po’ come se fosse un nuovo acquisto per Simone Inzaghi, che sembra non poterne fare a meno. Mai! L’idea nerazzurra è trovare subito l’intesa con il classe ’89 armeno per un rinnovo biennale e a cifre più o meno simili a quelle attuali. Ma l’incognita è rappresentato dal Decreto Crescita, che da gennaio sarà abolito nel calcio italiano. Come riportato dal portale CalcioMercato.com a firma del collega Emanuele Tramacere, la nuova deadline dell’Inter per ottenere la firma di Mkhitaryan è il 31 dicembre 2023. Dopo quella data non sarà più possibile usufruire degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, che verranno aboliti per tutti i nuovi contratti successivi al 1° gennaio 2024. Rinnovi compresi. Ecco perché l’Inter adesso ha fretta: il rinnovo di Mkhitaryan è necessariamente in cima alla lista delle priorità nerazzurre in questo periodo, anche solo per evitare un esborso lordo superiore al previsto. Pochi giorni per la fumata bianca oppure toccherà rivedere i conti nel nuovo anno?