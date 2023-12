Bucciantini denuncia: «In Italia stadi anni ’40! Altrove buttano giù monumenti»

Mentre Inter e Milan proseguono il loro lavoro per la creazione di due nuovi impianti a Milano, tra burocrazia di vario genere, attese e silenzi, sono già passati quattro anni da quando le due società hanno deciso di intraprendere questa strada. Del problema nuovi impianti ne ha parlato il giornalista Marco Bucciantini in diretta su Radio Sportiva.

PROBLEMA NUOVI IMPIANTI – Inter e Milan lavorano per la creazione di due nuovi impianti, ma non sono gli unici in Italia. Di recente anche Roma, Fiorentina e Bologna. Dei problemi per quanto riguarda la burocrazia e la creazione di nuovi impianti ne ha parlato Marco Bucciantini, denunciando a Radio Sportiva: «In Italia non fai gli stadi nuovi perché è un problema farli. Chi li ha fatti ha tratto tanto vantaggio, ma c’è un problema burocratico in questo paese che riguarda tutti quelli che vogliono fare qualcosa. In Inghilterra gli stadi sono sotto casa, alla portata di tutti, senza aspettare mezz’ora per posteggiare o venti minuti per andare allo stadio a piedi. In Inghilterra hanno buttato giù monumenti per fare gli stadi! In Italia gli stadi sono un problema, gli impianti da noi sono degli anni 30 o 40. Sono brutti e deperiscono il valore della Serie A».