Mkhitaryan-Roma, rinnovo in bilico. L’Inter ci prova: ecco l’offerta – TS

Henrick Mkhitaryan è il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter. L’armeno non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma: il club nerazzurro prepara l’offerta

OFFERTA – Henrick Mkhitaryan potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, i discorsi per il rinnovo fra l’armeno ed il club giallorosso sono fermi: la Roma, infatti, ha offerto al calciatore un prolungamento di contratto a cifre inferiori a quelle percepite attualmente percepite dal centrocampista che, adesso, valuta un’esperienza altrove. In questo scenario si inserisce l’Inter, pronta a soddisfare le richieste economiche dell’armeno: per lui pronto un biennale a 4 milioni di euro a stagione. Nelle idee della dirigenza nerazzurra, infatti, Mkhitaryan è perfetto nel ruolo di vice-Calhanoglu: l’armeno, infatti. in questa stagione ha ben figurato da mezzala nel 3-5-2 disegnato da Mourinho.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini