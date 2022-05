Bastoni, si fa avanti Conte! Offerta irrinunciabile? L’Inter fissa il prezzo – CdS

Bastoni è il primo nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per rinforzare il reparto difensivo del Tottenham. L’Inter fissa il prezzo del cartellino. Con il sacrificio della sua cessione il club blinderebbe gli altri top.

SACRIFICIO – Alessandro Bastoni è ormai un punto di riferimento della difesa dell’Inter e della nazionale italiana per i prossimi anni. Antonio Conte questo lo sa benissimo, anche perché l’esordio tra i grandi e la definitiva consacrazione è avvenuta proprio con il tecnico salentino. Non a caso è il primo nome in cima alla lista dei desideri per quanto riguarda la difesa. La cessione del ragazzo permetterebbe all’Inter di tenersi gli altri top in squadra. La sua valutazione si aggira intorno i 60-70 milioni. Su di lui anche l’interesse di Manchester United e Manchester City, ma il Tottenham resta comunque in pole.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

