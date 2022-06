Mkhitaryan pronto ad aprire le danze: a breve visite mediche con l’Inter – AP

Mkhitaryan ha da tempo raggiunto un accordo con l’Inter dove si trasferisce a parametro zero dalla Roma. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, si avvicinano le visite mediche per l’armeno

VISITE – Henrikh Mkhitaryan e l’Inter ormai da settimane hanno trovato un accordo per il trasferimento a parametro zero dalla Roma. Il centrocampista ha rifiutato l’offerta di rinnovo del club giallorosso perché vuole giocare la Champions League. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, le visite mediche dell’armeno ex Manchester United sono sempre più vicine. Dunque da domani ogni momento potrebbe essere quello giusto. Mkhitaryan è pronto ad aprire le danze del mercato estivo nerazzurro, che si preannuncia scoppiettante (QUI le ultime).