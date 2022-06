Dybala-Inter, chiesto ingaggio simile a quello alla Juventus: le ultime – Sky

Paulo Dybala è uno degli obiettivi dell’Inter per l’attacco. Secondo Sky Sport l’argentino avrebbe chiesto al club nerazzurro un ingaggio simile a quello percepito alla Juventus

RICHIESTA – Paulo Dybala è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco. Secondo Sky Sport al momento la situazione è “cristallizzata”: per sbloccare l’arrivo dell’argentino in nerazzurro sarà necessario un nuovo incontro fra le parti che dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. L’Inter ha messo sul piatto un quadriennale da 5-5,5 milioni più bonus: la “Joya” vorrebbe un ingaggio simile a quello che percepiva alla Juventus (6,3 milioni più bonus). C’è distanza quindi, ma anche volontà di colmarla e chiudere la trattativa.