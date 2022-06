Lukaku, Inter e Chelsea hanno fretta di chiudere: ecco cosa manca – Sky

Romelu Lukaku è vicino al suo ritorno all’Inter. La volontà dei nerazzurri e del Chelsea, secondo Sky Sport, è quella di chiudere la trattativa il prima possibile: in programma una nuova conference call

VOLONTA’ – Romelu Lukaku è vicino al ritorno all’Inter. Nelle prossime ore, spiega Sky Sport, ci sarà una nuova videoconferenza fra Todd Boehly, proprietario del Chelsea, e la dirigenza nerazzurra. L’obiettivo, per entrambe le squadre, è quello di chiudere al più presto l’operazione. L’operazione è ben impostata, ma manca la nuova richiesta dei blues: la prima offerta dei nerazzurri è stata di 5 milioni per il prestito più 2 di bonus, ritenuta non congrua dal club londinese. Si aspetta la nuova richiesta che verrà valutata dall’Inter. Il club londinese, inoltre, ha ben compreso che non conviene tenere in rosa un calciatore scontento: c’è quindi la volontà di trovare un accordo e chiudere.