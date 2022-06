Chelsea, tre dell’Inter nel mirino: Inzaghi mette il veto su due – Sky

Fra Chelsea ed Inter non solo la trattativa per il ritorno di Lukaku. Secondo Sky Sport, il club inglese avrebbe messo gli occhi su tre nerazzurri: Milan Skriniar, Denzel Dumfries ed Alessandro Bastoni. La posizione del club e di Inzaghi

OBIETTIVI – Non solo i discorsi relativi a Lukaku, fra Chelsea ed Inter potrebbe crearsi un vero e proprio asse di mercato. Secondo Sky Sport, il club inglese ha messo gli occhi su tre calciatori nerazzurri: Milan Skriniar (su cui però c’è anche il Paris Saint-Germain, ndr), Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries. Per tutti e tre i calciatori la valutazione fatta dall’Inter è molto alta: servirà davvero un’offerta monstre per far vacillare il muro nerazzurro. Simone Inzaghi, inoltre, non vorrebbe privarsi soprattutto di Bastoni e Dumfries, considerati elementi fondamentali del suo 11.