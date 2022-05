Mkhitaryan atteso per la firma! E l’armeno porta un record per l’Inter – CdS

L’Inter ha un sogno di mercato che si chiama Romelu Lukaku. Vero, ma intorno i nerazzurri stanno mettendo a segno varie operazioni tipo Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è atteso a Milano per la firma.

ATTESA E RECORD – L’Inter ha chiuso già per un acquisto, Andre Onana e ora attende solo le visite mediche e la firma di Mkhitaryan. Il centrocampista armeno lascerà la Roma per unirsi ai nerazzurri, un ottimo rincalzo per il centrocampo con l’ex Arsenal che va ad aggiungere qualità al pacchetto. Secondo il Corriere dello Sport, l’armeno era cercato da tempo dall’Inter e ora questa operazione si va a concludere con Mkhitaryan che diventa il 51° giocatore di nazionalità diversa a vestire la maglia nerazzurra. Lui sarà infatti il primo calciatore armeno della storia dell’inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti