Perisic, arrivederci e grazie. Oggi le visite con il Tottenham – CdS

L’Inter prepara il mercato e la stagione con una strategia chiara. Intanto però i nerazzurri salutano per sempre un calciatore che ha fatto la differenza in questi due anni: Ivan Perisic.

VISITE – Niente rinnovo di contratto con l’Inter e valigie fatte in direzione Londra, sponda Tottenham. Questo il destino di Ivan Perisic. Dopo due stagioni decisive sulla corsia mancina dell’Inter, il croato lascia e si riunisce ad Antonio Conte in Premier League. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il croato sarà a Londra per effettuare una parte delle visite mediche di routine. Una parte perché l’infortunio al polpaccio non gli permette di completarle e dunque, in attesa di finirle, ne sosterrà una sezione.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti