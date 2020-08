Messi fa la sua mossa, non si presenta per il tampone del Barcellona

Condividi questo articolo

Messi

Gianluca Di Marzio riporta l’ultimo capitolo della vicenda Messi. L’argentino, come aveva annunciato, non si è presentato al ritiro del Barcellona.

ASSENTE – Messi ha fatto la sua mossa. Nel caso le sue parole non fossero state abbastanza chiare. L’argentino non si è presentato al ritiro del Barcellona, dove oggi era atteso per il tampone. Gli arrivi erano in fasce orarie. Il numero 10 era atteso per le 10.15, ma non si è presentato. Come aveva annunciato. Domani pomeriggio è previsto il primo allenamento del gruppo. Sarà la prossima puntata?