Godin vuole piÃ¹ spazio? I suoi numeri stagionali dicono altro

Godin vuole più spazio? I suoi numeri stagionali dicono altro

Condividi questo articolo

Diego Godin Slavia Praga-Inter

Diego Godin sembra costantemente in procinto di lasciare l’Inter. Dopo i problemi di adattamento, ora si parla di voglia di giocare più minuti. Ma quanto ha giocato in stagione?

RUMORS COSTANTI – Ciclicamente in casa Inter tornano voci su un addio di Diego Godin. Malgrado sia a Milano da solo un anno. Fino al lockdown le motivazioni erano legate al rigetto delle idee di Conte. Troppo difficile abituarsi alla difesa a tre alla sua età, rimettendosi in gioco del tutto, imparando un nuovo calcio. Dopo la sosta forzata il numero 2 ha messo a tacere queste voci cambiando completamente il suo modo di giocare e diventando una certezza per il tecnico. A quanto pare non è bastato: si parla ancora di una sua voglia di addio, per giocare di più. Ha senso questa nuova voce?

PRESENZE EFFETTIVE – Godin ha vissuto periodi di scarso feeling con Conte, questo sicuro. Ma il tecnico ha effettivamente rinunciato all’uruguaiano solo per poche partite, in campionato. Le sue presenze totali in stagione sono 36: 23 in campionato, 5 in Champions League (tutte quelle disputate tranne la prima con lo Slavia Praga, per tutti i minuti), 6 in Europa League (tutte, per tutti i minuti) e 2 in Coppa Italia. Di queste da titolare ne ha giocate 32. Il suo minutaggio totale è di 2800 minuti. Solo 7 giocatori della rosa lo superano: Handanovic, Lukaku (unici oltre i 4000 minuti), de Vrij, Brozovic, Lautaro Martinez, Skriniar e Barella (tutti sopra i 3000).

DIVORZIO IN VISTA? – Insomma, non si può dire che abbia giocato poco o sia stato accantonato. Chiaramente lui è abituato da sempre ad essere un titolare inamovibile. Quindi con minutaggi ancora superiori, propri dei difensori centrali a quattro. I minuti li ha avuti. E dopo un adattamento fisico e tecnico ha chiuso in crescendo. Da titolare inamovibile, appunto. Dimostrando appunto di aver conquistato Conte.