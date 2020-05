Mertens, perchÃ© niente Inter? Le 2 promesse decisive per il rinnovo Napoli

Mertens, perché niente Inter? Le 2 promesse decisive per il rinnovo Napoli

Alla fine Dries Mertens avrebbe detto no all’Inter e sì al rinnovo con il Napoli: una risposta dovuta a un rilancio e due garanzie

RINNOVO – Spiega tutto Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, nell’articolo a sua firma su “Calciomercato.com”. “Dries Mertens è pronto a rinnovare con il Napoli. Un’intesa ormai definita nei dettagli per cui manca la firma, mai un passaggio secondario quando si tratta dell’attaccante belga che ha già cambiato idea più volte sul proprio futuro negli ultimi 6/8 mesi. Ecco perché si attende il nero su bianco ma ci siamo, c’è la promessa di rinnovare, un via libera pesante per il Napoli con Rino Gattuso a sbloccare la situazione. Sì, perché il ruolo dell’allenatore è stato determinante nella trattativa che ha visto Mertens pensare e ripensare all’offerta ricevuta ormai da dicembre scorso dall’Inter, ma mai accettata definitivamente così come quella del Chelsea di Lampard, da anni calcisticamente innamorato di lui“.

RETROSCENA – Romano aggiunge poi alcuni particolari che avrebbero spinto il belga a rifiutare gli assalti di Inter e Chelsea. “Gattuso in prima persona ha bombardato Mertens negli ultimi giorni per convincerlo a firmare, gli ha garantito che sarà al centro del progetto con lui in panchina da titolare indiscusso nelle partite che contano. Naturalmente il rilancio ha visto coinvolto in maniera determinante il Napoli lato società, non solo con 2,5 milioni alla firma più altri 4 milioni con bonus all’anno fino al 2022 ma anche con la promessa di un ruolo futuro in dirigenza che Mertens ha gradito particolarmente, perché si vede a Napoli anche nella sua vita personale una volta chiusa la carriera. Ecco com’è arrivata la sterzata verso il rinnovo che non è mai stato così vicino“.