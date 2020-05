Burgnich: “Inter, manca il pezzo da 90. Conte per temperamento ricorda…”

Tarcisio Burgnich, giocatore dell’Inter dal 1962 al 1974, ha parlato del momento dei nerazzurri ai microfoni di “Magazine Pragma”. Il nativo di Ruda ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali con la maglia della Beneamata

PEZZO DA 90 – Tarcisio Burgnich ha parlato del momento dell’Inter e della ripresa del campionato: «Penso che bisogna iniziare il campionato, cosi la gente può avere qualche distrazione dai tantissimi problemi che ci sono. La Juventus ha sempre qualcosa in più, la Lazio ha fatto bene ma i bianconeri sono favoriti. E vedo l’Inter che la potrebbe tallonare. Cosa manca ai nerazzurri? Il classico pezzo da 90. Noi avevamo Suarez o Mazzola a livello di qualità, io in rosa ne vedo pochi di calciatori che possono fare la differenza. Conte ricorda Heriberto Herrera per temperamento e voglia di vincere».

Fonte: Magazine Pragma.