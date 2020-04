Mertens-Napoli, rinnovo bloccato? Dalla Spagna: trattativa con il Chelsea

Mertens e un futuro tutto da scrivere. Prima dello stop forzato per l’emergenza Coronavirus, l’attaccante sembrava vicino a restare al Napoli, rinnovando il contratto con i partenopei. Ora il calciatore, in attesa di sviluppi ufficiali, è accostato a Inter (qui i dettagli) e Chelsea

VERSO LA PREMIER? – La prossima destinazione di Dries Mertens sembra ancora un giallo di mercato in casa Napoli. L’Inter resta vigile sul calciatore che rappresenterebbe un gran colpo a parametro zero. Occhio però al pressing del Chelsea. Secondo quanto riporta Todo Fichajes è un obiettivo concreto dei Blues per il prossimo anno. Sarebbe già in corso una trattativa con gli agenti del calciatore: si attendono sviluppi a breve. Il futuro di Mertens proseguirà in Italia o all’estero?