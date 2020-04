Brambati: “Conte stima Chiesa. Messi-Inter? Male Moratti. Griezmann…”

Brambati parla di diversi nomi che potrebbero essere al centro del mercato dell’Inter. In particolare, occhio al futuro di Federico Chiesa che piace a Conte, ma Messi sembra utopia. Ipotesi Griezmann per Lautaro Martinez: di seguito le dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

NOMI DA INTER – Massimo Brambati ha fatto il punto della situazione sul mercato dell’Inter: «Chiesa? Non è andato via lo scorso anno, ma è molto stimato da diversi allenatori, in primis Conte. Alla fine andrà via, anche Commisso si dovrà adeguare alle dinamiche di un mercato che porta certi giocatori ad andare a squadre di livello superiore. Lautaro Martinez? L’accordo di massima c’è, i 111 milioni di clausola rescissoria cominciano però a pesare, vista la crisi da Covid-19 – dice Brambati -. Non so se il Barcellona, per far sì che l’accordo venga ratificato tra le società, metta qualche giocatore nella trattativa. Si è parlato di Griezmann, ma da quando ha lasciato l’Atletico non l’ho visto dare tutto, in termini di qualità. Se l’Inter dovesse fare lo scambio, ci perderebbe, perché la coppia Lautaro-Lukaku è già molto affiatata. Messi-Inter? Moratti è stato incauto a far uscire certe voci. Non credo che sia stato apprezzato dalla nuova dirigenza nerazzurra».