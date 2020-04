Pedullà: “Lautaro Martinez, pericolo Barcellona concreto da tempo. Inter…”

Lautaro Martinez è il nome che il Barcellona, stando alla stampa catalana, punta forte per la prossima stagione. L’attaccante dell’Inter avrebbe già ricevuto un’offerta da parte dei blaugrana, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà. Queste le parole del giornalista in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”.

OCCHIO ALL’ASSALTO – Lautaro Martinez potrebbe andare via, stando ad Alfredo Pedullà: «Il pericolo inizia a diventare concreto perché lo è dalle settimane precedenti al Coronavirus. Il numero di targa il Barcellona l’ha preso in tempi non sospetti, non è che lo ha formalizzato adesso. L’accordo di ingaggio che ha definito da tempo non è un accordo da poco, ma è oneroso: da tanti milioni, se pensiamo che ne guadagna poco di più di due e mezzo e gliene offrono dieci forse per difetto… Prima potevi pensare di pagarla la clausola, adesso non ci stai pensando troppo. Ci sono delle contropartite tecniche, mi sembra molto complicare pensare che loro si possano privare di Antoine Griezmann ma hanno in mano giocatori che possono interessare all’Inter. L’Inter vorrebbe fare un’operazione staccata, o due operazioni: prima Lautaro Martinez e poi il resto. Sicuramente finché Lautaro Martinez non dirà di voler restare qui il Barcellona è un pericolo concreto».