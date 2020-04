Mertens-Inter, Sarri si inserisce? Sondaggio Juventus: la situazione – SM

L’Inter continua a lavorare su Dries Mertens: il belga è in scadenza di contratto con il Napoli e il dialogo con De Laurentiis si è arenato. Occhio però a Maurizio Sarri: secondo “Sportmediaset” il tecnico della Juventus ha provato a sondare il terreno

OFFERTA E SONDAGGIO – Il mercato dell’Inter entra nel vivo. Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano su più piani: i nerazzurri stanno accelerando per Federico Chiesa (vedi qui) e Sandro Tonali. Ma si continua anche a monitorare il caldo e ricco mercato dei giocatori in scadenza di contratto. Tra questi spicca Dries Mertens: il belga ha in mano una proposta interessante da parte dell’Inter, anche se si registra un sondaggio di Maurizio Sarri per portarlo alla Juventus. Un altro parametro zero di spessore, Oliver Giroud, si allontana invece da Milano.

