Chiesa, Inter avanti sulla Juventus: pronta offerta alla Fiorentina – SM

L’Inter prova ad accelerare per Federico Chiesa. Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto sul duello tra nerazzurri e la Juventus: la società di Steven Zhang è in vantaggio ma per ora non affonda

VANTAGGIO – L’Inter è tornata a lavorare su Federico Chiesa attraverso i contatti con il padre-procuratore e con qualche segnale mandato alla Fiorentina. Il giocatore vuole essere ceduto, i nerazzuri hanno pronta l’offerta per il club di Rocco Commisso: 40 milioni di euro più una contropartita. Alla Fiorentina piace Nainggolan, ma Steven Zhang aspetta ad affondare: prima bisogna capire come andrà con il Barcellona per Lautaro Martinez. L’Inter è chiara: il Toro va via solo con il pagamento della clasuola rescissoria da 111 milioni di euro. Su Chiesa non molla la Juventus, ma i bianconeri sono consapevoli del vantaggio dei nerazzurri.

