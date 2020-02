Martial e Giroud, target Inter. Attacco da valutare: 3 in entrata, un top via

Martial e Giroud potrebbero essere nomi buoni per rinforzare l’attacco dell’Inter in estate. Tiene banco il possibile addio di Lautaro Martinez nella prossima sessione di mercato, ma in Inghilterra si susseguono i nomi di possibili sostituti. Di seguito l’ipotesi formulata dal Sunday Express

TRE NOMI PER L’ATTACCO – Il reparto offensivo dell’Inter potrebbe variare in estate. Si parla molto di Aubameyang (qui l’articolo), come possibile sostituto di Lautaro Martinez. Se davvero l’argentino dovesse lasciare la Beneamata, in Inghilterra riportano altri due nomi seguiti dai milanesi. Si tratta di Anthony Martial e Olivier Giroud. Il francese, in particolare, è stato seguito già a gennaio e potrebbe tornare in voga in estate.