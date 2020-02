Coronavirus, chiude San Siro. Niente tour e visite: Inter resta in attesa

Coronavirus tra restrizioni, paura e precauzioni. L’Inter è stata direttamente interessata e non solo per il rinvio della partita contro la Sampdoria. Dopo l’ordinanza della Regione Lombardia, infatti, domani saranno chiusi il museo e le visite a San Siro. Di seguito le ultime novità a riguardo, riportate dal “Messaggero”

MISURE RESTRITTIVE – L’emergenza Coronavirus sta investendo il Nord Italia e in particolare la Lombardia. I riflessi sull’Inter sono evidenti e non solo per le questioni di campo. Le misure di sicurezza si susseguono, dopo la chiusura delle scuole: la Regione Lombardia ha indetto la sospensione di ogni forma di riunione in luogo pubblico anche di carattere culturale. Di conseguenza, stop anche alla visite guidate e ai musei. Da domani, infatti, niente visite e tour di San Siro. L’Inter intanto aspetta novità per quanto riguarda la partita di Europa League contro il Ludogorets: verrà trovata una soluzione nei prossimi giorni.