Lautaro Martinez verso il Barcellona, Inter punta Aubameyang e non solo

Lautaro Martinez è entrato prepotentemente nel mirino del Barcellona (vedi articolo) e l’Inter inizia a guardarsi intorno. Secondo express.co.uk, il sostituto dell’argentino potrebbe essere Aubameyang dell’Arsenal. Ma non è tutto. Di seguito tutti i dettagli

SOSTITUTO – Lautaro Martinez in estate potrebbe lasciare l’Inter, con il Barcellona pronto a pagare i 111 milioni di euro di clausola rescissoria. Il club nerazzurro ovviamente non rimane a guardare e inizia a programmare le mosse per l’eventuale sostituto dell’ex Racing. Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, il prescelto sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang.

DOPPIO OBIETTIVO – L’Inter avrebbe in serbo un’offerta all’Arsenal, che potrebbe anche liberare la sua stella. Aubameyang infatti potrebbe rifiutare il rinnovo di contratto qualora non arrivasse la qualificazione in Champions League e i Gunners ne approfitterebbero per incassare e rinforzare la squadra. Antonio Conte però non avrebbe abbandonato l’idea Olivier Giroud, che rimane dunque un obiettivo dell’Inter.

Fonte: express.co.uk