Marotta: «Dybala? Sarà Inter competitiva, i tempi! Skriniar-PSG no»

Arrivano dichiarazioni grosse da parte di Marotta all’uscita dalla sede dell’Inter. L’AD Sport, ai cronisti presenti, ha confermato come in venti giorni la squadra sarà pronta per la nuova stagione, a prescindere da Dybala, e smentito le voci su Skriniar.

LE OPZIONI – Giuseppe Marotta non si sottrae a una domanda su Paulo Dybala: «Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l’Inter. Il lavoro mio, di Piero Ausilio e Dario Baccin verte proprio a concludere il tutto nel giro del mese di giugno, perché vogliamo mettere a disposizione di Simone Inzaghi la migliore squadra possibile, sempre nel concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere presente. L’interesse per Milan Skriniar è reale? No».