VIDEO – Inter, è di Barella il gol del mese di maggio

L’Inter ha reso noto il goal of the month della squadra nerazzurra per il mese di maggio: a seguire il video della rete scelta.

GOL DEL MESE – La rete di Nicolò Barella all’Olimpico contro la Juventus nella finale di Coppa Italia è stata scelta come gol del mese di maggio.

⚽ | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH Per il mese di maggio vince… 🥇 Nicolò #Barella vs Juventus pic.twitter.com/WgtLxmmqu5 — Inter (@Inter) June 10, 2022

Fonte: SportMediaset.it