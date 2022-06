Skriniar, l’ingaggio offerto dal PSG non è superiore all’Inter (con rinnovo)

Milan Skriniar sempre più al centro di diverse voci di mercato. Il difensore ha ricevuto offerte dal Paris Saint-Germain, ma non è poi così superiore a quella dell’Inter in caso di rinnovo di contratto.

LA SITUAZIONE – L’offerta del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar non supera i 40 milioni, e l’Inter dal canto suo ne chiede almeno 60-70 per il difensore slovacco. Inoltre, il club parigino ha offerto al giocatore un contratto di circa 6 milioni a stagione, non così distanti dall’ingaggio che la dirigenza dell’Inter metterebbe sul piatto per il rinnovo di contratto del difensore che, ricordiamo, attualmente ha un contratto in scadenza nel 2023. Obiettivo della dirigenza, dunque, è quella di rinnovare il contratto del giocatore soprattutto per far aumentare il prezzo del suo cartellino.