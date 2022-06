Inter, la decisione su Bastoni. Bremer-Milan? Nerazzurri per ora tranquilli

L’Inter avrebbe deciso su Alessandro Bastoni. Quanto invece a Gleison Bremer, nonostante il sondaggio Milan, nerazzurri per ora tranquilli.

BASTONI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter ha deciso di non privarsi di Alessandro Bastoni. Simone Inzaghi lo considererebbe un regista difensivo insostituibile. Il difensore italiano non avrebbe intenzione di andare in un’altra squadra. Una sua posizione che si unisce al no dell’allenatore e dall’assenso della dirigenza.

BREMER – Per quanto riguarda invece il discorso Gleison Bremer, il Milan avrebbe compiuto un sondaggio per il difensore brasiliano (vedi articolo) innescando un’asta che potrebbe complicare i piani del club nerazzurro. Tuttavia la società nerazzurra sarebbe al momento ancora tranquilla in quanto confida della volontà espressa dal difensore del Torino.

Fonte: SportMediaset.it