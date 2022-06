Dybala, deadline per il ‘sì’ definitivo. Ingaggio OK: il nodo è un altro

Dybala è molto vicino all’Inter, anche se l’affare è tutt’altro che fatto. Le parti si sono avvicinate ulteriormente ma manca il ‘sì’ definitivo del calciatore. C’è una deadline per la risposta definitiva. Il nodo da sciogliere, inoltre, non riguarda l’ingaggio.

UN NODO – L’Inter dopo aver incontrato l’agente di Paulo Dybala adesso attende una risposta definitiva dall’attaccante argentino. Una risposta definitiva è prevista domenica, o comunque entro quella data. C’è l’accordo sull’ingaggio cioè di circa 6 milioni + bonus – facilmente raggiungibili -, quindi praticamente 7. Il vero nodo, dunque, non riguarda l’ingaggio bensì la commissione per il suo entourage, su cui si sta lavorando proprio in queste ore.