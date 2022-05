Marotta: «Dybala-Lukaku? No ansia! Perisic voleva la Premier. Gosens…»

Marotta è stato ospito dell’evento L’Amico Atletico, promosso dalla Fondazione Cardinaletti Onlus. L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato dell’addio di Perisic, dei rumors su Dybala e Lukaku e sullo zoccolo duro della squadra di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da sportmediaset.it

NO ANSIA – Giuseppe Marotta non si sbilancia sui due nomi di mercato più caldi in casa Inter ma nemmeno smentisce: «Dybala e Lukaku? Non dobbiamo farci prendere dall’ansia di fare le cose frettolosamente. Qualcosa abbiamo già fatto in anticipo. Lo zoccolo duro di questa squadra resterà e con queste premesse potremo affrontare la stagione con gli obiettivi di sempre. Siamo l’Inter, i traguardi sono ambiziosi».

NESSUN RIMORSO – Marotta parla anche di Ivan Perisic, confermando che la decisione del croato di legarsi al Tottenham è più di natura professionale che economica (vedi articolo): «C’è dispiacere ma capiamo anche le scelte del giocatore, che voleva provare l’esperienza in Premier League. C’è Gosens, che gode della nostra stima e della nostra fiducia. Non lo farà rimpiangere».