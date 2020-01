Marcos Alonso troppo costoso, Acuna lo supera! Inter, 4 nomi caldi

Marcos Alonso è uno dei primi nomi per il mercato dell’Inter a gennaio. L’esterno del Chelsea piace ad Antonio Conte, ma le richieste dei Blues rendono l’operazione molto difficile. Secondo quanto riporta SkySport24, ora il primo nome è quello di Marcos Acuna: ecco le ultime novità

SORPASSO SULLA FASCIA SINISTRA – L’Inter si muove sul mercato a caccia dell’esterno sinistro che manca ad Antonio Conte. Marcos Alonso è uno dei preferiti dai nerazzurri, ma il costo dell’operazione attualmente è altissimo. Troppi i milioni chiesti dal Chelsea e ora Acuna sembra aver sorprassato l’esterno ex Fiorentina. E’ un calciatore d’esperienza e soprattutto l’operazione appare fattibile economicamente. Gli altri nomi caldi per il mercato dell’Inter restano Giroud per l’attacco e Eriksen e Vidal per il centrocampo (tra gennaio e giugno).