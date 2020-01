Yoreli Rincon nuovo acquisto per Inter Women: arriva...

Yoreli Rincon nuovo acquisto per Inter Women: arriva dalla Colombia

Yoreli Rincon è una nuova giocatrice di Inter Women. Lo riporta Caracol Radio in Colombia, fornendo i dettagli su quello che sarebbe il primo acquisto invernale della squadra femminile guidata da Sorbi.

TUTTO FATTO – Yoreli Rincon, numero 10 della Colombia, si trasferisce dal Junior di Barranquilla a Inter Women. La notizia dell’accordo arriva da Caracol Radio, che annuncia le visite mediche della giocatrice in Italia per il prossimo 9 gennaio. Firmerà un contratto di un anno e mezzo con le nerazzurre e si aggregherà al gruppo guidato da Attilio Sorbi. Attaccante classe 1993, Yoreli Rincon è una delle principali calciatrici colombiane e ha già avuto una breve esperienza in Italia, nel 2015 alla Torres.