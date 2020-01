Agresti: “Politano l’Inter potrebbe venderlo, c’è la richiesta. Kulusevski…”

Politano potrebbe lasciare l’Inter già nel mese di gennaio. Il giornalista Stefano Agresti, intervenuto nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha spiegato dove potrebbe andare e commentato il trasferimento di Kulusevski alla Juventus (vedi articolo).

IN VENDITA! – Stefano Agresti parla di una possibile operazione in uscita: «Matteo Politano l’Inter lo potrebbe vendere. Per il momento la richiesta del club nerazzurro è molto elevata, però io penso che Politano per una cifra tra i venti e i venticinque milioni di euro si possa anche prendere. Certo, non è una cifra bassa, ma è anche un giocatore che ha delle qualità. Ci pensa la Roma, che di fronte a un’offerta congrua per Cengiz Under potrebbe cederlo».

OBIETTIVO SFUMATO – Agresti, oltre a Politano, parla di Dejan Kulusevski. A suo avviso la Juventus non ha “copiato” l’Inter: «Francamente della forza di Kulusevski se ne sono accorti gli osservatori dell’Inter e della Juventus, ma anche noi. Kulusevski ha impressionato in queste prime diciassette partite che ha disputato nel Parma, la Juventus ha fatto semplicemente un’offerta economica più elevata rispetto all’Inter. Si è sottolineato il fatto che la Juventus è andata, sicuramente muovendosi dopo l’Inter, con maggiore decisione e con un’offerta superiore all’Atalanta. Ha chiuso l’operazione in tempi ristretti, poi sarà il campo a giudicare se effettivamente questa operazione della Juventus è azzeccata. Kulusevski a me sembra un giocatore fortissimo, però è vero che ha venti presenze in Serie A. Costerà alla Juventus trentacinque milioni di euro più nove di bonus, sono quarantaquattro e Kulusevski dovrà dimostrare di meritarsi una valutazione del genere sul campo. Nel caso in cui non dovesse accadere quello che oggi è celebrato come un grande colpo della Juventus si rivelerebbe un boomerang».