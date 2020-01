Giroud primo, attacco Inter: Politano-Llorente resta, occhio a Sanchez

Giroud resta il primo nome nei pensieri dell’Inter per l’attacco. Attenzione, però, anche all’eventuale scambio tra Matteo Politano e Fernando Llorente con il Napoli. Di seguito le ultime novità sul mercato relativo all’attacco dell’Inter riportate negli studi di SkySport24

GERARCHIE CHIARE – L’Inter è pronta a completare il reparto offensivo con un tassello in più. Riflessioni in corso, ma Olivier Giroud resiste come primo nome nelle gerarchie della dirigenza nerazzurra. Parallelamente non è tramontata l’idea di scambio tra Politano e Llorente, ma è un piano B in caso di mancato arrivo del francese. In ogni caso, un calciatore in più in avanti dovrà arrivare, anche considerando l’imminente rientro di Sanchez. Il cileno andrà valutato: negli ultimi mesi non ha potuto dare il suo contributo causa infortunio.