Marcos Alonso tentato dall’Inter: il motivo è lo stesso di altri 5 colleghi

Condividi questo articolo

Marcos Alonso era uno dei nomi accostati all’Inter per rinforzare la fascia sinistra. Tanto in estate quanto a gennaio. Ma l’operazione è ancora fattibile. In Inghilterra – precisamente sul quotidiano The Sun – si parla della pista nerazzurra per la prossima finestra di mercato

TENTAZIONE INTER – Le parole del padre di Marcos Alonso (vedi dichiarazioni, ndr) suggeriscono che l’esterno mancino del Chelsea potrebbe tornare in Italia, dove a cercarlo da tempo è l’Inter. Questo ha lasciato intendere Marcos Alonso Pena che, quindi, non esclude che il trasferimento del figlio possa concretizzarsi in estate. La prossima. La tentazione è data dall’approdo a Milano di Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Ashley Young, Christian Eriksen e dell’ex compagno di squadra Victor Moses. Tutti arrivati all’Inter negli ultimi mesi per lavorare sotto la guida di Antonio Conte. Essendo ai margini del progetto tecnico di Frankie Lampard, e vista la nota stima di Conte, non va escluso un ritorno di fiamma dell’Inter per il classe ’90 spagnolo.

Fonte: The Sun – Liam Taylor