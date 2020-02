Biasin: “Juventus-Inter in chiaro? Che regalo! Sensi? Riscatto complicato”

Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, ha parlato, ai microfoni di “Radio Sportiva”, di Juventus-Inter, dell’impatto di Eriksen e dell’importanza di Brozovic e Sensi nell’economia di gioco di Antonio Conte

COMPLICAZIONI – L’ondata di preoccupazione dovuta al Coronavirus è ancora nel suo punto di massima. Ma l’incombere degli impegni europei impone nuova concentrazione sui discorsi di campo. Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, ha toccato diversi temi nel corso del suo intervento a “Radio Sportiva”: “Juventus-Inter in chiaro per tutti? Sarebbe un gran regalo in questo momento particolare, ma devono essere d’accordo tutte le parti. Porte chiuse? In questo momento sembra tutto un po’ particolare e con alcune incongruenze, ma la mia sensazione è che verso la fine della settimana tutto diventerà più sensato“.

PROTAGONISTI – Focus anche su alcuni singoli, come Marcelo Brozovic, Christian Eriksen e Stefano Sensi: “Il croato è l’unico imprescindibile dell’Inter. Antonio Conte troverà il modo di farlo giocare insieme ad Eriksen. Il danese è un giocatore di primissima fascia, pronto per giocare titolare. A gennaio non c’era di meglio sul mercato. Sensi? Arrivato come subalterno, poi titolarissimo, quindi inizia a farsi male. Valutazione complicata, a fine stagione Giuseppe Marotta dovrà prendere una decisione importante sul riscatto anche sulla base dei prossimi mesi“.