Marcos Alonso, il padre: “Adora l’Italia. Ritorno in Serie A? Dipende da…”

Il padre di Marcos Alonso, ex giocatore del Barcellona e omonimo del figlio, ha parlato degli anni trascorsi dall’attuale giocatore del Chelsea in Italia e della possibilità che l’esterno possa tornare in Serie A. A gennaio, in particolare, si era parlato della possibilità di un arrivo all’Inter dal suo ex tecnico Antonio Conte. Ecco le sue parole a “Calciomercato.it”

DIPENDE DA… – Il padre di Marcos Alonso, omonimo del figlio, ricorda gli anni in Italia dell’esterno: “Ha un ricordo mpressionante. Parla sempre dei suoi mitici tre anni a Firenze, dice che la Serie A è un campionato bellissimo e continua ad essere molto legato all’Italia perchè ha tanti amici lì. Ha un ottimo ricordo”. A gennaio si è parlato anche di Inter. Ma c’è la possibilità che torni in Italia? “Non lo so, è difficile da dire. Ha ancora tre anni di contratto col Chelsea, non dipende da lui, ma dalla volontà del club inglese. Posso solo dire che mio figlio adora l’Italia…”.

Fonte: Calciomercato.it