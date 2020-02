Paventi: “Inter naviga a vista. Eriksen? Conte non costruirà intorno a lui”

Andrea Paventi, giornalista e inviato di “Sky Sport”, ha fatto il punto in casa nerazzurra in vista di Inter-Ludogorets e Juventus-Inter. Gli impegni ravvicinati portano Conte a ragionare sull’impiego dei singoli. Un nome su tutti: Christian Eriksen

NAVIGARE A VISTA – Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse, ma Antonio Conte di certo non abbasserà la soglia dell’attenzione in vista di un impegno di simile importanza. Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport”, fa il punto della situazione in casa nerazzurra: «Il tecnico nerazzurro valuta l’utilizzo di Christian Eriksen sia giovedì che domenica. Con la Sampdoria non avrebbe giocato, in più contro il Ludogorets non cì sarà lo squalificato Lautaro Martinez. I nerazzurri potrebbero partire con tanti titolari, togliendoli in corsa. Credo che Eriksen possa giocare nel ritorno dei sedicesimi. Per lui è fondamentale mettere allenamenti e partite nelle gambe. Credo che Conte deciderà regolandosi col doppio impegno: Juventus e Napoli dopo il Ludogorets. Alcuni giocatori, che sfideranno la Juventus, non li rivedremo al San Paolo. Ovviamente non va snobbato il Ludogorets: a porte chiuse le partite nascondono sempre delle incognite se affrontate sotto ritmo. Le partite aiutano Conte e il danese a trovare l’amalgama. Con lui in campo, Conte deve cambiare, chiedendo più sacrificio ai centrocampisti. Vederlo in campo aiuta a modellare l’Inter, non a costruirla sul danese. In quest’ottica, la partita di domani sera può offrire indicazioni importanti».