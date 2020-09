Marcos Alonso pupillo di Conte: Inter, Dalbert via. Chelsea alle strette?

Marcos Alonso Chelsea

Marcos Alonso primo nome per completare il parco esterni a disposizione di Antonio Conte (qui i dettagli). Sarà decisiva la cessione di Dalbert, di rientro dal prestito alla Fiorentina. Il Chelsea deve sfoltire dopo il costoso colpo Chilwell. Di seguito le ultime novità da SkySport24

UN COLPO DOPO LE USCITE – Il mercato dell’Inter si muove anche sugli esterni. Non dovrebbe concludersi con Kolarov la campagna acquisti in questo ruolo. Dalbert è tornato in nerazzurro, ma in caso di una sua cessione, il preferito di Conte è Marcos Alonso. Lo spagnolo piace molto, ma non c’è ancora una vera e propria trattativa per il laterale. Il Chelsea ha preso Chilwell per 50 milioni di euro e dovrà necessariamente sfoltire cedendo uno tra Alonso e Emerson Palmieri.