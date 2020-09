Giroud per Inter o Juventus? Ecco i costi. Accordo con il Chelsea – Sky

Condividi questo articolo

Olivier Giroud

Giroud rappresenta un nome di assoluto rilievo sul mercato internazionale. In Italia, Inter e Juventus sono i club maggiormente interessati alla punta francese. Il calciatore ha costi abbastanza bassi per via di un accordo con il Chelsea. Di seguito i dettagli riportati da SkySport24

AFFARE PER L’ITALIA – Olivier Giroud potrebbe essere un’opzione importante nelle prossime settimane per completare il mercato delle squadre italiane. In particolare, la Juventus l’ha messo nella rosa di punte da monitorare, mentre sono ripresi i rumors sull’Inter (qui i dettagli). Il calciatore ha già un accordo di uscita con il Chelsea. Nel caso in cui arriverà un’offerta da 4 milioni più uno di bonus potrà partire. In caso di contratto biennale, la punta costerà 13,4 milioni lordi totali con le agevolazioni del Decreto Crescita. Dunque l’esborso per acquistarlo è poco più di 18 milioni in due anni.