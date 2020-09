Inter-Marcos Alonso, serve una cessione: richieste per Dalbert – Sky

Condividi questo articolo

Marcos Alonso Chelsea

Inter-Marcos Alonso è al momento un affare complicato. Serve una cessione nel reparto esterni e ci sarebbero delle richieste per Dalbert. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

SERVE UNA CESSIONE – Per vedere Marcos Alonso all’Inter serve almeno una cessione e l’Inter ha ricevuto alcune richieste per Dalbert: «Siamo distanti e serve che esca un giocatore come Dalbert, per cui ci sono squadre che hanno richiesto informazioni e si sono interessate. Marcos Alonso è il primo della lista di Conte, ha reso benissimo con lui al Chelsea facendo una delle sue migliori stagioni».