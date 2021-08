Marcos Alonso proposto all’Inter. Serve davvero ai nerazzurri?

Il Chelsea sta provando l’assalto al Romelu Lukaku (vedi articolo) e nell’offerta di ieri ha inserito anche una contropartita tecnica, Marcos Alonso. Lo spagnolo è da sempre un obiettivo di mercato dell’Inter ma oggi come oggi, serve davvero un esterno sinistro?

ABBONDANZA – L’Inter a sinistra ha una batteria molto interessante che con Marcos Alonso andrebbe però a creare un’abbondanza che non farebbe bene. In questo pre-campionato i nerazzurri hanno riabbracciato e scoperto Federico Dimarco che ha convinto fin da subito Simone Inzaghi che ha puntato forte su di lui. Il tecnico ha poi ritrovato nella scorsa settimana anche Ivan Perisic che, sulla carta, è il titolare della fascia sinistra visto lo scudetto dell’anno scorso conquistato con lui titolare. Marcos Alonso sarebbe di troppo? Inizialmente sì, alla lunga no. L’Inter vorrebbe infatti competere su tutti i fronti e per farlo serve una rosa lunga. Non va poi dimenticato come Perisic abbia il contratto in scadenza a giugno 2022 e l’Inter non sembra intenzionato a rinnovarglielo. Ecco perché Marcos Alonso, in un’operazione distaccata da Lukaku, potrebbe far comodo a lungo andare. Un mancino puro con tanta corsa che conosce già la Serie A e che ha fatto bene sia alla Fiorentina sia al Chelsea. Ora lo spagnolo è chiuso e i blues potrebbero anche pensare di lasciarlo andare via in prestito.